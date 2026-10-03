Priolo in festa tra devozione e spettacolo, il sindaco Pippo Gianni: “Una gioia vedere la comunità sorridere”

Una giornata indimenticabile per la comunità di Priolo Gargallo, sospesa tra la profonda devozione religiosa per la festa del Santo Patrono e il grande intrattenimento di piazza. A tracciare un bilancio pieno di emozione è il sindaco Pippo Gianni, a margine della solenne processione e alla vigilia dei grandi eventi in programma.

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“È stata una giornata bellissima, dedicata all’Angelo Custode che ciascuno di noi ha al proprio fianco, anche quando non ne è consapevole, ma che continua a tutelarci e ad amarci”, ha dichiarato il primo cittadino. Un pensiero spirituale che il sindaco ha voluto estendere al senso di comunità: “È lo stesso amore e la stessa cura che dovremmo riservare ai nostri simili, cosa che purtroppo non sempre facciamo”.

La festa patronale entra così nel vivo di un ricco cartellone di tre serate che vede tra i grandi protagonisti della prima tappa musicale lo storico gruppo dei Ricchi e Poveri. “Stasera diamo il via al primo step con i Ricchi e Poveri e sarà fantastico”, ha sottolineato Pippo Gianni, anticipando anche i prossimi appuntamenti: “Domani sera ci saranno artisti che ci faranno ridere, sorridere e rilassare. Il mio ringraziamento va a tutti i cittadini di Priolo e dell’intera provincia che sono accorsi in massa”.

A testimoniare la riuscita dell’evento è la straordinaria partecipazione di pubblico giunto da diversi centri del territorio: “Ci sono persone arrivate da ogni parte — ha concluso il sindaco — e la gioia più grande per un amministratore è vedere questi occhi che sorridono, che gioiscono e che si rilassano insieme”.