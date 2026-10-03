Il ministro Urso a Priolo, ma i parlamentari non sono stati invitati

Nella giornata odierna il Ministro Urso, accompagnato dai parlamentari FdI Cannata e Pogliese, ha visitato, con la nuova proprietà, l’impianto Isab.

“Riteniamo grave – affermano il senatore Antonio Nicita e Tiziano Spada, deputato regionale PD – che questa visita si sia risolta in una passerella di parte, con un “dibattito” chiuso, senza inviti ai parlamentari di opposizione regionali e nazionali. Non è con passerelle mediatiche politiche offerte in esclusiva a maggioranza e Governo che si può discutere sul serio del rilancio della transizione ecologica”.

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“Speriamo – dicono de parlamentari siracusani – almeno che il Ministro Urso voglia per una volta rispondere alle nostre interrogazioni e, segnatamente, chiarisca la responsabilità del Governo nell’aver accettato il precedente contratto asimmetrico e insostenibile tra Trafigura e Isab, e come si intenda operare oggi per riparare agli errori passati del Governo a proposito del Golden Power a Goi Energy. Il Ministro parla di accordi privati ma non chiarisce quali risorse pubbliche, nazionali ed europee, si intendano mobilitare per rilanciare la transizione ecologica, le prospettive occupazionali, la tutela della salute e dell’ambiente. Senza chiarire questi punti, ogni ipotesi di espansione di capacità futura resta solo eventuale. Ci auguriamo che quella di oggi, con inviti solo a una parte politica, sia stata una falsa partenza da parte di chi ha organizzato l’evento”.