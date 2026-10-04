Inferno all’alba a Peschiera del Garda: maxi incendio al campeggio Bella Italia, 24 feriti ed esplosioni

PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) – Mattinata di paura sul Lago di Garda. All’alba di oggi è divampato un vasto incendio all’interno del noto campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L’allarme è scattato poco prima delle 6:00 del mattino, quando la struttura era popolata da numerosi turisti e ospiti.

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I punti chiave dell’emergenza

Ospiti coinvolti: Distrutte o danneggiate circa 20 casette mobili .

Distrutte o danneggiate circa . Bilancio dei feriti (24 in totale): 1 ferito grave in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde .

in codice rosso, e . Soccorsi sul posto: Impegnati 20 Vigili del Fuoco con 5 automezzi e 6 ambulanze del Suem 118 .

Impegnati con 5 automezzi e . Incrocio di pericoli: Intervento complicato dalla presenza di bombole di GPL e auto parcheggiate. Avvertita anche un’esplosione.

La dinamica dell’incendio e le operazioni di soccorso

Le fiamme si sono sviluppate repentinamente avvolgendo una ventina di bungalow e casette prefabbricate. A complicare il lavoro dei soccorritori sono state le ripetute criticità legate alla presenza di bombole di gas GPL e di automobili parcheggiate nelle vicinanze delle strutture ricettive. Nel corso dei primi concitati momenti dell’intervento è stata avvertita chiaramente anche un’esplosione.

I feriti sono stati immediatamente assistiti dai sanitari del Suem 118 e trasportati d’urgenza al vicino ospedale di Peschiera del Garda, mentre la rete ospedaliera e i pronto soccorso dell’intera provincia di Verona sono stati preallertati per gestire l’emergenza.

Grazie al tempestivo e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con venti uomini e cinque mezzi operativi, il rogo è stato posto sotto controllo, anche se le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso. Restano da accertare le cause da cui si sono scaturite le prime fiamme, sulle quali le forze dell’ordine e i tecnici stanno avviando i rilievi.