San Francesco, il 4 ottobre torna Festa Nazionale: ad Assisi il discorso di Mattarella e il rito della Lampada

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ASSISI – Una lampada accesa davanti alla tomba del Poverello e una loggia da cui la massima carica dello Stato parlerà all’intera nazione. Il 4 ottobre 2026 Assisi diventa il baricentro d’Italia, intrecciando fede e istituzioni nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con oltre 4.000 tra pellegrini e visitatori attesi in città, le celebrazioni del 2026 segnano il ritorno ufficiale della data nel calendario delle festività civili italiane.

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I punti chiave della giornata

Valore civile: Il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale a tutti gli effetti ai sensi della Legge 151/2025.

Il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale a tutti gli effetti ai sensi della Legge 151/2025. Presenza istituzionale: Il Presidente Sergio Mattarella terrà un messaggio alla Nazione dalla loggia del Sacro Convento.

Il Presidente Sergio Mattarella terrà un messaggio alla Nazione dalla loggia del Sacro Convento. Celebrazione liturgica: Messa solenne presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi (CEI).

Messa solenne presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi (CEI). Gestito simbolico: Accensione della Lampada votiva da parte del sindaco di Assisi in rappresentanza di tutti i Comuni d’Italia.

Accensione della Lampada votiva da parte del sindaco di Assisi in rappresentanza di tutti i Comuni d’Italia. Anno Santo Francescano: Indulgenza plenaria concessa da Papa Leone XIV fino al 10 gennaio 2027.

Cosa cambia con il ritorno della Festa Nazionale

Il reintegro del 4 ottobre tra i giorni festivi riconosciuti è stato introdotto dalla legge 8 ottobre 2025, n. 151 (in vigore dal 1° gennaio 2026). La norma non stabilisce una semplice ricorrenza commemorativa, ma attribuisce un preciso valore giuridico e civile alla giornata.

Dettaglio Disposizione normativa Norma istitutiva Legge 8 ottobre 2025, n. 151 Gazzetta Ufficiale Pubblicata il 10 ottobre 2025 Entrata in vigore 1° gennaio 2026 Valori promossi Pace, fratellanza, solidarietà e tutela dell’ambiente Iniziative previste Cerimonie pubbliche, incontri ed eventi dedicati negli istituti scolastici

Trattandosi di una festività solare che nel 2026 cade di domenica, la norma trova immediata applicazione nel calendario civile, in attesa del primo riscontro feriale previsto per lunedì 4 ottobre 2027.

Il programma del mattino: Mattarella dalla loggia, Zuppi in Basilica

Le celebrazioni ufficiali seguono una scansione temporale definita:

1.09:45 – Santa Messa Solenne:Basilica Superiore di San Francesco.

Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, alla presenza del Capo dello Stato e di delegazioni diplomatiche estere.

2.11:20 – Messaggio alla Nazione:Loggia del Sacro Convento.

Interventi pubblici ufficiali trasmessi a reti unificate: prenderanno la parola il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, ed il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A differenza degli anni precedenti, nei quali l’offerta dell’olio per la lampada era affidata a una singola Regione a turno, il Sacro Convento ha esteso l’invito all’intera comunità nazionale e internazionale per sottolineare il carattere corale del centenario.

Il rito della Lampada Votiva dei Comuni d’Italia

Tra i momenti a maggior impatto simbolico figura l’accensione della Lampada votiva, collocata nella cripta davanti alla tomba di San Francesco.

In deroga alla prassi tradizionale — avviata nel 1939 dopo la proclamazione del santo a patrono primario d’Italia da parte di Pio XII — quest’anno sarà il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ad accendere il lume a nome di tutti i sindaci della penisola. L’olio è stato fornito congiuntamente dal Comune di Assisi e dalla Regione Umbria.

Ottocento anni dal Transito: l’Anno Francescano

Il centenario commemora la morte di Francesco d’Assisi, avvenuta la sera del 3 ottobre 1226.

Per l’occasione, Papa Leone XIV ha indetto uno speciale Anno di San Francesco (10 gennaio 2026 – 10 gennaio 2027). Attraverso un decreto della Penitenzieria Apostolica, è stata concessa l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli che compiranno pellegrinaggi nei luoghi francescani, con disposizioni particolari previste per anziani e infermi impossibilitati a spostarsi.

Guida pratica: come seguire le celebrazioni ad Assisi e in TV