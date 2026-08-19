Maletto (Ct), incendio in un fienile nella notte: a fuoco rotoballe, salvati gli animali 

Il 18 agosto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti in contrada Feudo Soprano, sul territorio di Maletto, per un incendio avvenuto in un fienile.

Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento di Randazzo e all’arrivo dei soccorritori, l’incendio si era già diffuso interessando delle rotoballe stoccate all’aperto e una parte del terreno circostante.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha avviato le operazioni di contenimento e spegnimento, mettendo in salvo gli animali presenti nella proprietà non direttamente coinvolti nell’incendio. L’intervento poi è proseguito con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto era presente anche personale del Corpo Forestale regionale, intervenuto con propri mezzi a supporto delle operazioni. Cosa abbia provocato l’incendio è ancora in fase di accertamento.