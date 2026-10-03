L’Albatro cade in casa con il Conversano: terzo ko consecutivo per i siracusani

Doccia fredda per la Teamnetwork Albatro, che cede tra le mura amiche contro il Conversano per 27-29. Con questa vittoria, i pugliesi agganciano in classifica la squadra di mister Garralda, vantando peraltro una partita ancora da recuperare. Per i blu-siracusani si tratta della terza sconfitta consecutiva, un risultato che apre ufficialmente la fase delle riflessioni in casa Albatro.
La partita L’inizio di gara è di marca ospite, con il Conversano capace di allungare fino al +5 dopo i primi 18 minuti. La reazione dei padroni di casa porta la firma di Sirotic e di un eccellente Mazzone (5 reti su 6 tentativi), trascinatori del controsorpasso che permette all’Albatro di chiudere la prima frazione in vantaggio per 18-16.
Nella ripresa i ritmi calano e i portieri diventano assoluti protagonisti. L’Albatro prova a gestire il margine guidata da capitan Angiolini, ma il Conversano dimostra grande solidità: prima riaggancia i siracusani, poi firma il sorpasso con De Giorgio. Nel finale emerge la stanchezza dei padroni di casa, apparsi meno lucidi e al quarto impegno ufficiale in appena otto giorni. Dopo un momentaneo e illusorio pareggio che riaccende il pubblico di Siracusa, è la rete decisiva di Possamai a mandare definitamente i titoli di coda sul match.
Il tabellino
TEAMNETWORK ALBATRO – CONVERSANO 27-29 (18-16)
- Teamnetwork Albatro: Riahi, Pivato, Kucsera 3, Marino, Lorentzen 3, Angiolini 6, Zungri, Mazzone 5, Vinci 1, Sirotic 3, Coutinho, Baptista 2, Hermones, D’Alberti, Guggino 4. All. Mateo Garralda.
- Conversano: F. Cuello 8, Veronese, Iballi 1, Degiorgio 1, Di Giandomenico, Radovcic 2, Possamai 6, Di Mascio 1, Nunez 2, De Luca 3, Klavenes, Boschetto 1, Saccardo, Jokic 4. All. Esteban Osvaldo Alonso.
- Arbitri: Loris Kurti e Michele Lazzari.