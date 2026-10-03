L’Albatro cade in casa con il Conversano: terzo ko consecutivo per i siracusani

Doccia fredda per la Teamnetwork Albatro, che cede tra le mura amiche contro il Conversano per 27-29. Con questa vittoria, i pugliesi agganciano in classifica la squadra di mister Garralda, vantando peraltro una partita ancora da recuperare. Per i blu-siracusani si tratta della terza sconfitta consecutiva, un risultato che apre ufficialmente la fase delle riflessioni in casa Albatro.

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La partita L’inizio di gara è di marca ospite, con il Conversano capace di allungare fino al +5 dopo i primi 18 minuti. La reazione dei padroni di casa porta la firma di Sirotic e di un eccellente Mazzone (5 reti su 6 tentativi), trascinatori del controsorpasso che permette all’Albatro di chiudere la prima frazione in vantaggio per 18-16.

Nella ripresa i ritmi calano e i portieri diventano assoluti protagonisti. L’Albatro prova a gestire il margine guidata da capitan Angiolini, ma il Conversano dimostra grande solidità: prima riaggancia i siracusani, poi firma il sorpasso con De Giorgio. Nel finale emerge la stanchezza dei padroni di casa, apparsi meno lucidi e al quarto impegno ufficiale in appena otto giorni. Dopo un momentaneo e illusorio pareggio che riaccende il pubblico di Siracusa, è la rete decisiva di Possamai a mandare definitamente i titoli di coda sul match.

Il tabellino

TEAMNETWORK ALBATRO – CONVERSANO 27-29 (18-16)