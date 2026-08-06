Una segnalazione da parte di una cittadina aretusea evidenzia come, da anni, nella zona di Grottasanta a Siracusa ci siano delle criticità in termini di degrado e soprattutto la mancanza di un parcheggio, che attende da tempo risposte in merito alla sua realizzazione.

Un parcheggio previsto dal Piano Regolatore nell’area comunale tra Via Grottasanta e Via Lazio, che risale al 2007 e oggi “Appare attuale e coerente – dice la cittadina Clara Raimondo – la zona si è dotata di un enorme supermercato. A breve, vi insisterà anche un nuovo plesso scolastico, e già vi si trovano altre attività (compresa la nostra) che vent’anni fa non c’erano.

Quest’opera sarebbe un colossale salto di qualità della viabilità e della vivibilità del circondario, a favore di tutti. A favore dei residenti che ogni giorno faticano a trovare parcheggio, degli anziani che si recano negli studi medici, dei genitori che accompagnano i figli a scuola, delle numerose attività commerciali della zona, degli autobus urbani, che troppo spesso incontrano difficoltà nel transitare, a causa della sosta disordinata. A favore di un quartiere che merita maggiore sicurezza e decoro”.

Da qui, un appello ulteriore all’amministrazione “Credo che amministrare una città – sostiene la cittadina – significhi anche cogliere quelle opportunità capaci di risolvere contemporaneamente più problemi con un unico intervento e sono convinta che, quando un’idea può migliorare davvero la vita di un intero quartiere, valga sempre la pena sostenerla“.

L’intervento, inoltre, sarebbe possibile anche senza incidere sul verde urbano: “Ci sono spazi verdi – conclude la cittadina – con grande potenziale in tutta l’adiacente Via Lazio. Quelli potrebbero ben essere adibiti a spazio verde godibile, con giostrine per bambini e altri servizi. Il verde non verrebbe dunque soppresso, ma ridistribuito, riallocato e, soprattutto, valorizzato“.

Proposta e appello che non si fermano e, qualora fossero inascoltati, saranno portati all’attenzione dell’Amministrazione comunale.