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Cronaca, Italia, Sicilia

Attività stromboliana ordinaria e spattering

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Prosegue l’ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche, Nord e Centro-Sud, con intensità variabile. Si registra inoltre spattering dall’area craterica Nord, fenomeno caratterizzato dall’emissione di brandelli di lava incandescente.

Parametri sismici nella norma

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta nella fascia dei valori medi, senza particolari anomalie che possano destare preoccupazione. L’INGV continua il monitoraggio costante dell’attività vulcanica per garantire la sicurezza dell’isola e dei suoi abitanti.

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