Priolo, Carmelo Susinni lascia l’incarico di consulente alla Biblioteca: “Nuovo impegno al Rotary Siracusa Ortigia”

Priolo Gargallo – Carmelo Susinni si dimette dall’incarico di consulente esperto alla Biblioteca e alle attività culturali del Comune di Priolo Gargallo. La decisione, comunicata ufficialmente al Sindaco Pippo Gianni, è motivata dal nuovo e impegnativo ruolo assunto nel Rotary Club.

Un incarico incompatibile con i nuovi impegni

“Essendo stato eletto presidente del Rotary Siracusa Ortigia dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, carica altrettanto impegnativa che mi allontanerà da Priolo, non mi consentirà di espletare con l’impegno necessario il prestigioso incarico alla cultura”, ha dichiarato Susinni nella lettera di dimissioni indirizzata al primo cittadino.

L’incarico di consulente esperto era stato conferito a Susinni il 21 maggio 2024 con decreto sindacale n. 15, e in questi due anni ha coordinato numerose iniziative culturali per la comunità priolese.

Un bilancio positivo: progetti realizzati e autonomia operativa

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento, con la nostalgia di dover lasciare una collaborazione che mi ha consentito di servire la nostra comunità, e soprattutto in piena autonomia per tutti i progetti che abbiamo realizzato”, ha affermato Susinni, sottolineando la proficua sinergia con l’amministrazione comunale.

Il consulente ha espresso gratitudine anche all’intera giunta: “Un ringraziamento a tutta la giunta che in questi due anni ha risposto puntualmente ai progetti culturali che hanno coinvolto i vari settori”.

Progetti completati e obiettivi rimasti in sospeso

Nel corso del suo mandato, Susinni ha portato a termine numerose iniziative culturali, pur lasciando alcuni progetti incompiuti per cause indipendenti dalla sua volontà. “Mi riferisco al regolamento della biblioteca, che ho fatto validare dalla Soprintendenza, e alla sanificazione del patrimonio bibliografico”, ha precisato, evidenziando il lavoro preparatorio già svolto per questi interventi strategici.

Disponibilità a collaborare: “Le dimissioni non sono una fine”

Nonostante il passo indietro dall’incarico ufficiale, Susinni ha assicurato la propria disponibilità a continuare a supportare l’amministrazione comunale. “Le mie dimissioni non rappresentano la fine di una collaborazione. Continuo ad essere a disposizione nei limiti di tempo che il nuovo incarico mi consentirà, qualora il Sindaco ne avesse la necessità”, ha concluso il dott. Susinni.

Un passaggio di testimone che lascia un vuoto nell’ambito culturale priolese, ma che apre anche nuove prospettive di collaborazione istituzionale tra il Comune e il Rotary Club.