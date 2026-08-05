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Cultura

La Sicilia autentica di Serena Carnemolla

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In un tempo in cui la memoria collettiva rischia di essere soffocata dalla velocità del presente, c’è chi sceglie di fermarsi, studiare e raccontare. È il percorso di Serena Carnemolla, nata a Noto nel 1989, ricercatrice, saggista e divulgatrice culturale che, attraverso i suoi libri, ha trasformato la tradizione popolare siciliana in un campo di ricerca capace di dialogare con il mondo contemporaneo.Laureata in Scienze della Comunicazione e specializzata in Sociologia e Ricerca Sociale, Carnemolla ha costruito negli anni un profilo autorevole nel panorama della saggistica etnoantropologica italiana. Le sue opere affrontano temi complessi – dalla religiosità popolare allo sciamanesimo, dal simbolismo del femminile sacro alle antiche credenze dell’Isola – con un approccio che coniuga rigore scientifico, sensibilità narrativa e approfondimento storico.Il suo percorso professionale si è sviluppato anche nel mondo dell’informazione, grazie alla collaborazione con diverse testate giornalistiche e televisioni locali siciliane, contribuendo alla realizzazione di articoli, approfondimenti e programmi dedicati alla valorizzazione dell’identità culturale della Sicilia.Dal 2022 è tra i soci fondatori dell’associazione culturale Terre di Eloro Art, una realtà impegnata nella promozione della cultura attraverso presentazioni letterarie, mostre ed eventi che, negli ultimi anni, hanno coinvolto città e pubblico in diverse regioni italiane. Nello stesso anno inizia la sua partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, appuntamento che l’ha vista protagonista con le proprie pubblicazioni e che rappresenta uno dei principali palcoscenici dell’editoria italiana.La sua produzione editoriale testimonia un percorso di ricerca in costante evoluzione. Nel 2022 pubblica “Sciamanesimo siciliano e magia popolare” con Armando Siciliano, un volume che riporta al centro del dibattito culturale riti, credenze e pratiche tramandate per secoli nell’isola. Nel 2023 seguono “Muse – Silloge di liriche e pittografia” e “Fronde Primigenie”, opere che rivelano anche la sua dimensione poetica e artistica.Il 2025 segna un nuovo traguardo con “In Nomine Matris – Vergine, Madre e Dea del popolo siciliano”, pubblicato da Giacovelli Editore, un saggio che approfondisce il ruolo del femminile nella spiritualità e nell’immaginario popolare siciliano, e con “Sulle orme delle Metamorfosi”, edito da Atile Edizioni.L’ultima tappa di questo percorso arriva nel 2026 con “L’Occulto Foco – Mariannina Coffa, un romanzo d’amore e morte”, ancora per Giacovelli Editore. Un’opera che restituisce nuova luce alla figura della poetessa netina Mariannina Coffa, intrecciando ricerca storica e narrazione in un racconto capace di parlare al lettore contemporaneo.Più che una semplice autrice, Serena Carnemolla rappresenta oggi una delle interpreti più attente di quella Sicilia che custodisce miti, simboli e tradizioni millenarie. Attraverso il suo lavoro di ricerca e divulgazione, dimostra che la cultura non è soltanto memoria del passato, ma uno strumento essenziale per comprendere il presente e consegnare alle nuove generazioni un patrimonio identitario che rischierebbe altrimenti di andare perduto.

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