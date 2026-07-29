Siracusa: la magia di Hans Zimmer al Teatro Greco

Trionfale, mitica e celeste, una musica che valica lo spazio e il tempo. Quella di Hans Zimmer protagonista al Teatro Greco di Siracusa. L’appuntamento sinfonico e corale fra i più attesi della stagione estiva che si svolgerà il 31 luglio fra le pietre mitiche e che rientra nel VIII Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

Tre decenni di grande cinema da sorvolare in note, da quelle di Interstellar, a Il Gladiatore, fino a Inception e Dune.

Un’esecuzione guidata dal Maestro Giuseppe Romeo che vede come protagonista l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. Sul palco insieme ai giovani strumentisti ci saranno anche le voci del Coro Lirico Siciliano e la soprano solista Leonora Ilieva.

Uno spettacolo che promette l’emozione del grande cinema sotto un cielo stellato.