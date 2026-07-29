Sanità, Ternullo (FI): il rinnovo contratto conferma l’attenzione verso il personale sanitario

Il personale sanitario al centro dell’attenzione di Forza Italia con la firma del rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità.

La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo dichiara che questo è un modo per dimostrare l’attenzione che Forza Italia e del governo di centrodestra “al personale sanitario, donne e uomini che ogni giorno svolgono con straordinaria dedizione, professionalità e spirito di servizio un lavoro tanto delicato quanto indispensabile”.

Aspetto che non riguarda solo il campo economico, a detta della vicepresidente, ma anche il rispetto verso chi garantisce la tutela della salute dei cittadini. “Valorizzare tutte le professionalità del Servizio sanitario nazionale significa dunque investire su chi opera in prima linea, rendendo così più forte ed efficiente l’intero sistema sanitario del nostro Paese.

Un ringraziamento va al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per il costante impegno e la determinazione con cui ha seguito questo percorso, ottenendo un risultato atteso e importante per centinaia di migliaia di lavoratori della sanità”.

Le novità in contratto

Fra le novità previste dal contratto ci sono: