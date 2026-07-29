Scomparso Franco Neri: l’ideatore della cannolo terapia

La “Cannolo terapia” è volata in cielo con lui. Sì è spento all’età di 66 anni, dopo una malattia che non gli ha dato scampo, Franco Neri, uno dei siracusani più amati e conosciuti. La “Cannolo Terapia”, l’emozione dei sapori, come la definiva lui stesso, aveva fatto ormai il giro del mondo, in una sorta di turismo esperienziale. Un dolore immenso per la sua famiglia, condiviso dai suoi concittadini.

Franco aveva affiancato il padre nella gestione dello storico bar Mokambo di viale Teocrito, insieme con i fratelli. Personaggio eclettico, era riuscito a trasformare l’attività in un punto di riferimento per la cultura, con i pomeriggi dedicati agli autori di libri, ma anche a discussioni sul territorio, l’ambiente. Negli ultimi anni si era inventata la cannolo terapia, che aveva avuto modo di spiegare di recente anche in una nota trasmissione televisiva. Il suo volto campeggiava nei cartelloni pubblicitari per diffondere la sua arte pasticciera.