Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca, Italia, Ragusa, Sicilia

Casuzze: contrabbandieri in panne in mare, bottino milionario recuperato sulla spiaggia

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

Foto franco Assenza

Casuzze (RG) – Clamoroso episodio questa mattina nelle acque antistanti la spiaggia di Casuzze, dove un’operazione di contrabbando si è trasformata in un rocambolesco recupero di merce per un valore stimato in milioni di euro.

Secondo le prime ricostruzioni, un’imbarcazione utilizzata dai contrabbandieri è rimasta in panne in alto mare a causa dell’esaurimento del carburante. Nel tentativo di alleggerire il natante e di disfarsi del carico illegale, l’equipaggio avrebbe gettato in mare l’intero bottino, che le correnti hanno trasportato fino alla battigia.

La scena che si è presentata agli occhi dei bagnanti presenti sulla spiaggia è stata a dir poco surreale: pacchi e colli contenenti merce di contrabbando hanno iniziato ad arenarsi sulla riva, scatenando momenti di confusione e curiosità tra i presenti.

Immediato l’intervento della Guardia Costiera, allertata dai testimoni, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area e a recuperare il materiale. Le operazioni di bonifica della spiaggia e di sequestro della merce sono tuttora in corso.

Svolta nelle indagini: fermati quattro sospetti

Le forze dell’ordine hanno fermato quattro persone sospettate di essere coinvolte nell’operazione di contrabbando: si tratta di tre cittadini maltesi adulti e di un ragazzo. I quattro sono stati bloccati e condotti in caserma per gli interrogatori. Gli inquirenti stanno verificando il loro coinvolgimento diretto nel traffico illecito e la loro presenza nella zona al momento dei fatti.

Il valore complessivo del bottino recuperato ammonterebbe a diversi milioni di euro. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’intera rete del traffico illecito e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi nelle prossime ore.

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno del contrabbando lungo le coste ragusane, confermando l’importanza dei controlli marittimi nel contrasto ai traffici illegali.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts