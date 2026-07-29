Casuzze: contrabbandieri in panne in mare, bottino milionario recuperato sulla spiaggia

Foto franco Assenza

Casuzze (RG) – Clamoroso episodio questa mattina nelle acque antistanti la spiaggia di Casuzze, dove un’operazione di contrabbando si è trasformata in un rocambolesco recupero di merce per un valore stimato in milioni di euro.

Secondo le prime ricostruzioni, un’imbarcazione utilizzata dai contrabbandieri è rimasta in panne in alto mare a causa dell’esaurimento del carburante. Nel tentativo di alleggerire il natante e di disfarsi del carico illegale, l’equipaggio avrebbe gettato in mare l’intero bottino, che le correnti hanno trasportato fino alla battigia.

La scena che si è presentata agli occhi dei bagnanti presenti sulla spiaggia è stata a dir poco surreale: pacchi e colli contenenti merce di contrabbando hanno iniziato ad arenarsi sulla riva, scatenando momenti di confusione e curiosità tra i presenti.

Immediato l’intervento della Guardia Costiera, allertata dai testimoni, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area e a recuperare il materiale. Le operazioni di bonifica della spiaggia e di sequestro della merce sono tuttora in corso.

Svolta nelle indagini: fermati quattro sospetti

Le forze dell’ordine hanno fermato quattro persone sospettate di essere coinvolte nell’operazione di contrabbando: si tratta di tre cittadini maltesi adulti e di un ragazzo. I quattro sono stati bloccati e condotti in caserma per gli interrogatori. Gli inquirenti stanno verificando il loro coinvolgimento diretto nel traffico illecito e la loro presenza nella zona al momento dei fatti.

Il valore complessivo del bottino recuperato ammonterebbe a diversi milioni di euro. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’intera rete del traffico illecito e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi nelle prossime ore.

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno del contrabbando lungo le coste ragusane, confermando l’importanza dei controlli marittimi nel contrasto ai traffici illegali.