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Sicilia, Siracusa, Sport

Circolo Canottieri Ortigia: confermato Giorgio Marangolo

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Nuova conferma per il Circolo Canottieri Ortigia: il giocatore catanese Giorgio Marangolo.

L’atleta, classe 2008, giocherà anche nella stagione 2026/2027 in Serie A1 e parteciperà alla sua terza stagione con l’Ortigia con il nuovo tecnico Koljanin.

La sua storia con il Circolo comincia nel 2024, Giorgio entra a far parte delle rotazioni della prima squadra
biancoverde ampliando il suo bagaglio tattico e, nel frattempo, dando un contributo a livello di giovanili con la conquista dell’argento italiano con la formazione Juniores.


Sono molto felice – dice Marangolo – di continuare a indossare la calottina dell’Ortigia per un altro anno e ringrazio la società per la fiducia. Ci aspetta una stagione tutta nuova, con un nuovo allenatore, tanti ragazzi giovani e tanto entusiasmo.

Sono convinto che, lavorando con umiltà e dando il massimo ogni giorno, potremo crescere tanto e toglierci delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare i nostri tifosi. Ci vediamo in Cittadella!”.

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