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Sicilia, Siracusa, Società

Siracusa: Urban Center intitolato a Matteo Di Franca

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Mantenere vivo il ricordo del presidente della Consulta Giovanile Matteo Di Franca. Siracusa lo fa in uno dei luoghi più rappresentativi: l’Urban Center che sarà intitolato proprio al ragazzo che ha perso la vita lo scorso 20 luglio in mare nel Porto Grande.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Francesco Italia nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri; una proposta che subito trovato consenso in aula, così da rendere omaggio all’impegno civico e alla memoria del giovane impegnato per il bene della città aretusea.

Al momento, la Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo per comprendere e verificare le cause del decesso e ricostruire la vicenda. 

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