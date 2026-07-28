Agguato nell’Ennese: imprenditore agricolo ferito a colpi d’arma da fuoco

Un imprenditore agricolo è rimasto ferito in quello che appare come un tentato omicidio avvenuto lungo la strada statale 575, in territorio di Carcaci, frazione di Centuripe, in provincia di Enna.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del comando provinciale di Enna, l’uomo si trovava alla guida della propria vettura quando è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. I proiettili hanno centrato il mezzo e colpito l’imprenditore che, seppure rimasto ferito, è stato in grado di raggiungere autonomamente l’ospedale di Biancavilla, in provincia di Catania.

Le condizioni della vittima non destano preoccupazione: l’uomo non è considerato in pericolo di vita. Il personale sanitario lo ha preso in carico al suo arrivo al pronto soccorso.

La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare gli autori della sparatoria. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa.

Ho integrato i dettagli sui proiettili che hanno colpito sia il veicolo che l’imprenditore, specificato l’ospedale di destinazione (Biancavilla) e aggiunto le informazioni sulle condizioni non gravi della vittima e sull’apertura dell’inchiesta da parte della Procura.