Arenella: grande partecipazione per il corso BLSD

Dopo Pompieropoli 2026 all’Arenella si replica con il successo di un’altra iniziativa: il corso BLSD.

Organizzato dall’Associazione Pro Arenella, in collaborazione con il Rotary Club Ortigia e il Casale Milocca il corso ha coinvolto circa venti partecipanti e si è concluso con la consegna della certificazione BLSD, che attesta le competenze per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco nelle principali situazioni di emergenza.

Queste, sono solo alcune delle iniziative formative rivolte alla tutela della salute, alla prevenzione e al miglioramento della sicurezza dell’associazione.

Struttura del corso BLSD

Il percorso formativo BLSD era suddiviso da una parte teorica e un’intensa attività pratica, aspetto che ha permesso ai partecipanti di apprendere e sperimentare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore semiautomatico, essenziali nei minuti di attesa dei soccorsi. Al termine del corso, si è svolta una prova di valutazione delle competenze e delle performance acquisite.

Il luogo del corso non è stato casuale. L’Arenella, infatti, è particolarmente frequentato durante il periodo estivo da residenti, villeggianti e bagnanti, e poter contare su un numero sempre maggiore di persone formate e certificate “è un valore aggiunto e garanzia di sicurezza per l’intera comunità“.

Il corso si inserisce in un percorso già avviato negli anni scorsi dall’Associazione Pro Arenella con la consegna di un defibrillatore, custodito presso la Farmacia del Mare. La presenza del dispositivo, insieme alla formazione di nuovi operatori BLSD, contribuisce ad aumentare la capacità di risposta del territorio in caso di necessità e a rafforzare la rete locale di prevenzione e primo intervento.

L’Associazione Pro Arenella esprime il proprio sentito ringraziamento al Rotary Club Ortigia e al Casale Milocca per l’opportunità offerta, per la sensibilità dimostrata e per il concreto contributo alla realizzazione di un’iniziativa accolta con entusiasmo e apprezzamento dai partecipanti. «Una comunità più preparata è una comunità più sicura. Formare cittadini capaci di intervenire nei primi minuti di un’emergenza significa costruire una vera rete di protezione e solidarietà sul territorio».