Siracusa, il Pd attacca la relazione del sindaco

Dura presa di posizione dei consiglieri comunali del Partito Democratico dopo la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma presentata questa mattina dal sindaco Francesco Italia nell’aula di Palazzo Vermexio.

Secondo i consiglieri dem, il primo cittadino avrebbe offerto una rappresentazione della città distante dalla realtà. «Ci è sembrato che il sindaco parlasse di un’altra città», hanno dichiarato, sostenendo che nella relazione siano stati completamente trascurati i principali problemi che, a loro giudizio, continuano a incidere sulla qualità della vita dei siracusani.

Tra le criticità evidenziate figurano innanzitutto le condizioni della viabilità urbana. Il Pd denuncia lo stato di degrado di numerose strade cittadine, caratterizzate dalla presenza di buche, dalla mancanza di guard rail e spartitraffico e, in alcuni casi, teatro di gravi incidenti stradali. Al centro delle contestazioni anche il traffico cittadino, definito caotico, e la presunta assenza di un adeguato controllo da parte della polizia municipale.

I consiglieri hanno inoltre criticato la mancanza di un piano organico dei parcheggi, ricordando il mancato utilizzo del parcheggio Mazzanti, ancora chiuso e incompleto, e le condizioni ritenute inadeguate delle aree di sosta di via Von Platen e di via Elorina.

Non sono mancate osservazioni sulla sicurezza nelle zone della movida, dove, secondo il gruppo consiliare, la presenza delle forze dell’ordine sarebbe insufficiente, e sul fenomeno degli incendi estivi, spesso provocati dalla vegetazione incolta presente su terreni pubblici e privati. Per il Pd, l’amministrazione non avrebbe garantito un’efficace applicazione dell’ordinanza relativa alla pulizia e alla messa in sicurezza delle aree a rischio.

Nel corso del dibattito in Consiglio comunale, i consiglieri democratici hanno inoltre richiamato l’attenzione sulle condizioni degli spogliatoi e dei servizi igienici della Cittadella dello Sport, sull’abbandono del patrimonio librario di alcune biblioteche comunali e sullo stato di manutenzione del cimitero cittadino.

Proprio sul camposanto, il gruppo consiliare ha ricordato la necessità di accelerare l’iter per la realizzazione del nuovo cimitero e dell’impianto comunale di cremazione, opere già approvate dal Consiglio comunale all’inizio del secondo mandato del sindaco.

Guardando alle prospettive future, il Partito Democratico ha sottolineato che l’eventuale candidatura di Siracusa a Capitale europea della Cultura 2033 dovrà essere accompagnata da una programmazione culturale continua, capace di offrire iniziative durante tutto l’anno e non soltanto nel periodo delle rappresentazioni classiche.

In conclusione, i consiglieri del Pd hanno invitato il sindaco Francesco Italia ad assumere un atteggiamento meno autocelebrativo e più aderente alle criticità della città, chiedendo un cambio di passo nell’azione amministrativa per affrontare concretamente i problemi ancora irrisolti.