Pachino: agricoltore muore mentre lavora in serra

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Tragedia nelle campagne di Pachino, dove un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto mentre era al lavoro all’interno di una serra. L’uomo sarebbe stato colto da un arresto cardiaco durante le ore più calde della giornata, in un contesto reso ancora più difficile dalle temperature elevate registrate in questi giorni.

Sulla vicenda interviene la Flai Cgil di Siracusa, che collega il decesso alle condizioni di lavoro imposte dal caldo estremo e denuncia anche i ritardi nei soccorsi. Secondo il sindacato, l’ambulanza sarebbe arrivata da Sortino, impiegando oltre un’ora per raggiungere il luogo dell’intervento.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore. La Flai Cgil chiede alla Regione Siciliana di estendere anche alle serre l’ordinanza che sospende le attività lavorative nelle ore di maggiore esposizione al sole. «Le serre non sono comprese nel provvedimento – sottolinea il sindacato – nonostante al loro interno le temperature possano superare i 50 gradi per effetto della copertura e della scarsa ventilazione».