Augusta: servizi straordinari interforze contro ogni forma di illegalità

Dopo il comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10 luglio, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, il Questore Aldo Fusco ha ordinato di pianificare un servizio straordinario interforze di controllo del territorio ad alto impatto per dare risposte concrete alla sempre maggiore richiesta di sicurezza e di presenza sul territorio delle forze di polizia.



Il 21 luglio questi servizi si sono concentrati soprattutto nel territorio di Augusta per prevenire e contrastare ogni comportamento legato all’illegalità.

Violazioni codice stradale e sanzioni ad attività commerciali



Pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con la Capitaneria di Porto, hanno svolto un articolato servizio di controllo che ha portato a:

272 persone identificate

142 mezzi controllati

14 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, in particolare, per mancata revisione del mezzo e per guida senza patente.

In questo contesto sono state anche eseguite verifiche amministrative in 5 attività commerciali, di cui 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in cui sono emerse violazioni in materia igienico – sanitaria, tracciabilità dei prodotti ittici e normativa sul fumo, per un importo complessivo di 9.500 euro, nonché il sequestro di 69 chilogrammi di prodotti ittici.

Lavoro irregolare: cos’è emerso

La Guardia di Finanza, inoltre, ha effettuato degli accertamenti per il contrasto al fenomeno del lavoro irregolare, i cui esiti saranno disponibili al termine dell’esame della documentazione fornita dai datori di lavoro.



Due attività commerciali, inoltre, sono state sottoposte a verifiche amministrative per il gioco nei quali non sono emerse irregolarità. Particolare attenzione è stata posta anche al contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti con l’ausilio delle unità cinofile che hanno eseguito perquisizioni, a seguito delle quali in uomo è stato denunciato per possesso ai fini dello spaccio di droga poiché trovato in possesso di 54 grammi di cocaina occultata

in un congelatore a pozzetto.

Le successive ricerche, all’esterno dell’abitazione dell’uomo, permettevano di rinvenire e sequestrare ulteriori 42 grammi di hashish. I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di illegalità proseguiranno nelle prossime settimane in città e nei centri della provincia.