Scontro auto-pullman allo svincolo Siracusa Nord: nessun ferito

Scontro frontale questa mattina all’imbocco dell’autostrada Siracusa-Catania. Per cause al vaglio della Polstrada, l’incidente è avvenuto allo svincolo Siracusa Nord. Il pullman di linea extraurbana si è scontrato di un’automobile. Il violento impatto ha, per fortuna, provocato danni soltanto ai due mezzi. Nessun ferito nell’auto e tra i passeggeri del pullman. Rallentamento del traffico all’altezza dello svincolo in questione.