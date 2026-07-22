Palazzolo Acreide: nuovo assalto notturno in gioielleria

Nuovo assalto notturno ad una gioielleria a Palazzolo Acreide. I malviventi hanno preso di mira nuovamente la gioielleria Gp Preziosi, nel cuore del centro storico. Il colpo è stato messo a segno intorno alle tre della notte da una banda che, per sfondare l’ingresso dell’attività, ha utilizzato un caterpillar. In pochi istanti il mezzo ha demolito la vetrina e parte del locale.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito in meno di venti minuti. Una volta aperto il varco, sono entrati nella gioielleria e hanno portato via i preziosi custoditi all’interno, per poi fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le immagini del negozio distrutto hanno richiamato sul posto numerosi residenti. Tra le scene più toccanti, quella dei titolari seduti davanti alla loro attività, sconvolti per quanto accaduto e circondati dai detriti.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Noto, che stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire gli spostamenti della banda. Il caterpillar utilizzato per il colpo è stato recuperato sul posto ed è risultato rubato.

Gli investigatori seguono la pista di un gruppo specializzato in assalti di questo tipo, probabilmente proveniente da fuori provincia. Non si esclude, tuttavia, il coinvolgimento di un basista locale che avrebbe potuto fornire supporto logistico nella pianificazione del furto.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, che ha espresso solidarietà ai titolari della gioielleria e ha condannato con fermezza un episodio che colpisce l’intera comunità. Di fronte a questa escalation di criminalità sfacciata e distruttiva a Palazzolo Acreide, l’associazione di categoria annuncia un’azione istituzionale immediata: CNA Siracusa chiederà formalmente nelle prossime ore un incontro urgente al Prefetto, per sollecitare misure di sicurezza straordinarie e un rafforzamento del controllo del territorio montano.