Siracusa: disservizi alla Motorizzazione Civile, Controcorrente va all’Ars

La questione della Motorizzazione Civile di Siracusa arriva all’Assemblea Regionale Siciliana con il deputato regionale Ismaele La Vardera che ha presentato un’interrogazione parlamentare con risposta orale al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità per avere chiarimenti sui disservizi segnalati dagli utenti e sulle possibili soluzioni per rendere più efficiente il servizio.
L’atto ispettivo, depositato il 16 giugno scorso, prende le mosse dalle numerose segnalazioni raccolte dai “fari” di Controcorrente attivi a Siracusa e sottoscritte da Michele Mangiafico, Christian Liistro, Seby Musco, Fabio La Gioia, Francesco Fazzina, Omar Giardina, Roberta Campisi, Giuseppe Vitale, Giuseppe Macca e Salvo Genovese.
Criticità dell’interrogazione
Tra le criticità evidenziate nell’interrogazione emergono:
- l’eccessiva frammentazione burocratica che costringe gli utenti a recarsi più volte negli uffici per completare una pratica. I cittadini devono effettuare una prima fila per ritirare la modulistica e una seconda per ottenere i bollettini di pagamento, procedure che potrebbero essere gestite in modalità digitale.
- iter amministrativi poco efficienti, con ulteriori passaggi fisici richiesti anche dopo la visita medica
- tempi di attesa che, tra la conclusione della pratica e la comunicazione della data d’esame, possono superare il mese.
- costi indiretti sostenuti dagli utenti, che spesso vanno nelle autoscuole private per evitare complicazioni burocratiche, sostenendo ulteriori spese.
- mancata transizione digitale. Nonostante gli strumenti telematici per la gestione di prenotazioni, modulistica e comunicazioni, le procedure continuano a essere prevalentemente cartacee, in contrasto con gli obiettivi di semplificazione e innovazione della pubblica amministrazione.
I chiarimenti sui tempi
Con l’interrogazione, La Vardera chiede al Governo regionale se è a conoscenza delle criticità, tempi medi per l’evasione delle pratiche e se sono previsti monitoraggi sui tempi di attesa. Il deputato sollecita inoltre interventi urgenti per la completa digitalizzazione delle procedure e per la riduzione dei disagi a carico dei cittadini.
“Nel 2026 – dice Michele Mangiafico – non si può pensare di lasciare gli uffici pubblici in questa specie di immobilismo. Una situazione che finisce per spingere molti cittadini a rivolgersi ai privati, lasciando indietro chi non può permetterselo. Siracusa vive questa condizione da diversi mesi e adesso bisogna trovare una soluzione. In tanti si sono rivolti a noi segnalando problemi e chiedendo risposte.
Ci auguriamo che possano arrivare nel più breve tempo possibile”