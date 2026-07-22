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Politica, Roma

Roma: liste d’attesa, Ternullo interroga il Ministro della Salute

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Un’interrogazione depositata al Ministro della Salute per parlare del nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) 2026 – 2028 da parte della vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo.

L’obiettivo è sollecitare interventi mirati in favore della Regione Sicilia, che dai monitoraggi dell’Agenas, in ritardo rispetto agli standard nazionali.

I dati del primo semestre 2026 – afferma la senatrice – ci dicono che la Sicilia ha erogato il 71,9% degli esami diagnostici contro il 75,9% dello stesso periodo del 2025, e il 79,7% delle prime visite contro l’87,2% dell’anno scorso. Siamo al di sotto della soglia di garanzia nazionale e questo è un segnale che non possiamo sottovalutare.

Da parlamentare siracusana mi sento in dovere di sollevare il problema con il Governo, non per fare polemica, ma per trovare insieme soluzioni efficaci. Il PNGLA è uno strumento importante e va sostenuto con risorse, tecnologia e coordinamento, affinché nessuna Regione, e soprattutto nessun cittadino, resti indietro“.

Le richieste della parlamentare nell’interrogazione

Nell’interrogazione, la parlamentare chiede al Ministro quali iniziative intenda attivare per supportare le Regioni in difficoltà nell’attuazione del Piano, in particolare sul rafforzamento della piattaforma nazionale di monitoraggio e all’interconnessione dei sistemi sanitari regionali.

Il diritto alla salute passa anche dalla tempestività delle cure – conclude la senatrice Ternullo. Motivo per cui continuerò a seguire da vicino questa vicenda, in stretto contatto con il Governo e con le Istituzioni locali, perché i fondi e le riforme approvate a livello nazionale si traducano in servizi migliori per i siciliani“.

La senatrice ha, inoltre, ringraziato l’Osservatorio Civico di Siracusa, nella persona di Salvo Sorbello per l’attenzione posta sulla criticità in termini locali.

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