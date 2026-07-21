Siracusa oncologia: la camera bianca sarà fatta

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L’ASP di Siracusa realizzerà la camera bianca presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale Umberto I di Siracusa.

La raccolta firme avviata in queste settimane sta raggiungendo i suoi obiettivi. L’impegno, però, sostiene il dottore Christian Bosco – non è terminato. “Adesso è necessario istituire un canale preferenziale per l’effettuazione delle analisi del sangue. I pazienti oncologici non possono essere costretti ad attendere fino alle ore 10.30 per eseguire esami fondamentali per il loro percorso di cura“.

Ma non finisce qui, la lotta continua: sabato 25 luglio 2026, dalle ore 18.00 alle ore 21.30, l’ASP sarà a Solarino, in Piazza del Plebiscito, per proseguire la raccolta firme.

“Un grazie di cuore alle oltre 400 persone – conclude Bosco – che hanno già sottoscritto la nostra petizione. Il vostro sostegno ci dà la forza di proseguire in questa battaglia di civiltà e umanità. Andiamo avanti! Il tempo delle chiacchiere è finito“.