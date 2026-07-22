Elio Vittorini: l’iniziativa nell’anniversario della nascita

La nascita di un grande visionario e protagonista del suo tempo che ancora oggi ispira da celebrare. In occasione dell’anniversario di 118 anni della nascita, il 23 luglio la Biblioteca Museo “Elio Vittorini” onora la memoria dello scrittore siracusano con un’iniziativa in collaborazione con Siracusa Città Educativa e l’assessorato comunale alle Politiche sociali e giovanili guidato dall’assessore Marco Zappulla.

L’incontro è organizzato con il contributo del Centro Sociale Culturale Grottasanta e del suo presidente Franco Veneziano, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, del Premio Vittorini Siracusa, dell’Associazione culturale Vittorini–Quasimodo e della Giovane Regia, con la collaborazione dell’assessorato comunale alle Politiche sociali e giovanili. Il supporto logistico è stato assicurato dal Consorzio Plemmirio.

Cosa prevede l’iniziativa dell’anniversario

​Una mattinata di letture, dialoghi e incontri intergenerazionali che prevede gli interventi del giornalista Carmelo Maiorca, della Giovane Regia a cura di Giorgio Signorelli, del Centro Sociale Culturale Grottasanta con la coordinatrice Rosa Tomarchio, del giornalista Aldo Mantineo, segretario generale del Premio Letterario Vittorini, e del ricercatore di letteratura italiana del ’900 Nunzio Bellassai.

Le letture e i contributi previsti si focalizzeranno sui temi centrali dell’opera vittoriniana: la libertà, l’impegno civile, la formazione delle coscienze e il valore della parola come spazio condiviso tra generazioni.

​Per poi rendere omaggio alla lapide posta sulla facciata della casa natale dello scrittore, in via Vittorio Veneto, rinnovando il tributo alla sua memoria.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza ed è pensato per valorizzare la figura di Elio Vittorini e promuovere la cultura come bene comune attraverso la partecipazione attiva, la condivisione di storie e la costruzione di memoria collettiva.