Augusta: possedeva 54 grammi di cocaina in frigo, denunciato

Un uomo è stato trovato in possesso di 54 grammi di cocaina, nascosti all’interno di un congelatore a pozzetto e detenuti, secondo gli investigatori, ai fini dello spaccio. Le successive ricerche effettuate nelle pertinenze dell’abitazione hanno inoltre consentito di rinvenire e sequestrare altri 42 grammi di hashish. L’operazione è stata portata a termine ad Augusta nell’ambito dei servizi straordinari interforze ad alto impatto disposti per rafforzare la sicurezza sul territorio e contrastare ogni forma di illegalità. L’operazione, pianificata su disposizione del Questore Aldo Fusco a seguito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 10 luglio, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, ha visto impegnate le principali forze di polizia in un’azione coordinata.

Al servizio hanno partecipato pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con il supporto del personale della Capitaneria di Porto. Nel corso dei controlli sono state identificate 272 persone e verificati 142 veicoli.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 14 sanzioni amministrative, principalmente per mancata revisione dei mezzi e guida senza patente.

Le verifiche hanno interessato anche cinque attività commerciali, tre delle quali operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Gli accertamenti hanno fatto emergere violazioni in materia igienico-sanitaria, tracciabilità dei prodotti ittici e normativa sul divieto di fumo, con sanzioni complessive pari a 9.500 euro. Contestualmente è stato disposto il sequestro di 69 chilogrammi di prodotti ittici.La Guardia di Finanza ha inoltre avviato specifici controlli per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. Gli esiti saranno resi noti al termine dell’esame della documentazione acquisita presso i datori di lavoro.

Sono stati infine controllati anche due esercizi dedicati al gioco, nei quali non sono state riscontrate irregolarità.