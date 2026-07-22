Deteneva due pistole clandestine: arrestato

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, trovato in possesso di due pistole e di diverse munizioni a seguito di una perquisizione domiciliare.
Nel dettaglio, i poliziotti hanno sequestrato una pistola semiautomatica Bruni calibro 9, modificata, una pistola semiautomatica Bruni calibro 8 modello 92, parzialmente modificata, oltre a quattro cartucce calibro 7.65 e due cartucce calibro 6.
Ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.