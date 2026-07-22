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Cronaca

Deteneva due pistole clandestine: arrestato

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Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, trovato in possesso di due pistole e di diverse munizioni a seguito di una perquisizione domiciliare.

Nel dettaglio, i poliziotti hanno sequestrato una pistola semiautomatica Bruni calibro 9, modificata, una pistola semiautomatica Bruni calibro 8 modello 92, parzialmente modificata, oltre a quattro cartucce calibro 7.65 e due cartucce calibro 6.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

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