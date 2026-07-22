Palazzolo Acreide: il momento di rafforzare la sicurezza

Il grave episodio che ha colpito la gioielleria Raciti di Palazzolo Acreide ha scosso profondamente l’intera comunità. Al di là del danno economico subito dall’attività commerciale, ciò che lascia un segno ancora più profondo è il senso di vulnerabilità che un simile episodio genera tra cittadini e commercianti, in un territorio da sempre considerato tranquillo.

Quando un’attività storica viene presa di mira, non è soltanto un esercizio commerciale a essere colpito, ma un’intera comunità che vede incrinata la propria serenità. Le immagini e le notizie di quanto accaduto hanno suscitato indignazione e preoccupazione, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei piccoli centri della zona montana della provincia di Siracusa.

Da troppo tempo le comunità montane chiedono maggiore attenzione. Non possono essere considerate territori di serie B. La presenza delle forze dell’ordine rappresenta non solo uno strumento di contrasto alla criminalità, ma anche un presidio di legalità e di fiducia per i cittadini. È necessario investire in un rafforzamento degli organici, intensificare i controlli sul territorio e garantire una presenza più costante, soprattutto nelle ore notturne, affinché episodi come questo non diventino sempre più frequenti.

La sicurezza è un diritto che appartiene a tutti, indipendentemente dal numero degli abitanti o dalla posizione geografica di un comune. Le aree interne e montane meritano la stessa attenzione riservata ai grandi centri urbani, perché il rischio di isolamento non può trasformarsi in un vantaggio per chi delinque.

In queste ore il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Raciti, interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza. Palazzolo Acreide si stringe attorno ai titolari della storica gioielleria, manifestando solidarietà e sostegno in un momento così difficile.

L’auspicio è che quanto accaduto rappresenti un punto di svolta. Le istituzioni competenti ascoltino il grido che arriva dai territori montani e intervengano con decisione, potenziando i presìdi delle forze dell’ordine e rafforzando tutte le misure necessarie a tutelare cittadini, imprenditori e attività commerciali.

Perché difendere la sicurezza delle comunità significa difendere il futuro stesso dei nostri paesi.