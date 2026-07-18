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Siracusa: fiamme in una rimessa tu automobili

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Una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire in via Tevere, a Siracusa. In una rimessa,al piano interrato di un palazzo, un’automobile ha preso. L’incendio ha provocato una colonna di fumo che, in breve tempo, si è propagata verso l’alto raggiungendo balconi e abitazioni dell’edificio destando preoccupazione..
A dare l’allarme sono stati gli stessi inquilini dello stabile, con il conseguente intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Siracusa e degli agenti della Polizia di Stato.
I pompieri hanno effettuato una serie di verifiche sull’autovettura coinvolta nel rogo.. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento e di bonifica della rimessa, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo. I danni sono, per fortuna, limitati al veicolo.

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