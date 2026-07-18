Augusta: Blitz di Carabinieri e Guardia Costiera a Brucoli, Denunciato Titolare di Deposito Nautico

Seguici e aiutaci a crescere

Augusta – Operazione congiunta delle forze dell’ordine nella frazione marinara di Brucoli. Carabinieri e Guardia Costiera hanno effettuato controlli a tappeto su depositi nautici, circolazione stradale e aree demaniali, con sanzioni per oltre 20.000 euro.

L’Operazione Coordinata

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Augusta e i militari della Guardia Costiera hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio. All’operazione hanno partecipato anche:

Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa

Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi

L’attività ispettiva si è concentrata nella frazione marinara di Brucoli, con particolare attenzione ai depositi di rimessaggio per imbarcazioni e alla circolazione stradale.

Denunciato Titolare di Deposito Nautico

Un uomo di 43 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e titolare di un deposito di rimessaggio per imbarcazioni, è stato denunciato in stato di libertà per:

Violazioni in materia di tutela della salute

Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Irregolarità giuslavoristiche

Nei confronti del 43enne sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro.

Controlli alla Circolazione Stradale

Durante i controlli alla viabilità sono stati registrati i seguenti dati:

22 persone identificate

15 veicoli fermati

Violazioni al Codice della Strada per un totale di 531 euro

Sgombero Aree Demaniali

La Guardia Costiera di Augusta, nell’ambito delle proprie competenze, ha effettuato accertamenti sulle aree demaniali marittime, procedendo allo sgombero di zone occupate abusivamente da boe e natanti.

Sono state emesse 32 diffide di rimozione per le occupazioni illegali del demanio marittimo.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo del territorio volte a garantire la legalità e la sicurezza, sia in ambito lavorativo che nella gestione delle aree costiere.

Tag e Parole Chiave

Augusta, Brucoli, Carabinieri, Guardia-Costiera, controlli-territorio, deposito-nautico, rimessaggio-imbarcazioni, denuncia, sicurezza-lavoro, sanzioni-amministrative, 20000-euro, Nucleo-Ispettorato-Lavoro, Siracusa, Nucleo-Cinofili, Nicolosi, violazioni-codice-strada, controlli-stradali, demanio-marittimo, occupazione-abusiva, boe, natanti, diffide-rimozione, precedenti-penali, tutela-salute, giuslavoristica, operazione-congiunta, forze-ordine, legalità, sicurezza, costa-siciliana, controlli-nautici, abusivismo, cronaca-locale, Sicilia