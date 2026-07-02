Lentini: scontro tra due auto, tre feriti

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre due feriti dalle lamiere contorte di un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nel territorio lentinese. Sono intervenuti sulla ss194 per un incidente stradale dovuto allo scontro di due autovetture. I vvf hanno estratto dalle lamiere due dei tre occupanti le autovetture che sono stati accompagnati in ospedale dai sanitari del 118. I vvf hanno provveduto inoltre a mettere in sicurezza i veicoli incidentati comprese ulteriori 3 autovetture coinvolte nell’incidente. Fortunatamente pare che non ci siano feriti in condizioni di gravità. Presenti sul posto anche i carabinieri.