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Lentini: scontro tra due auto, tre feriti

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Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre due feriti dalle lamiere contorte di un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nel territorio lentinese. Sono intervenuti sulla ss194 per un incidente stradale dovuto allo scontro di due autovetture. I vvf hanno estratto dalle lamiere due dei tre occupanti le autovetture che sono stati accompagnati in ospedale dai sanitari del 118. I vvf hanno provveduto inoltre a mettere in sicurezza i veicoli incidentati comprese ulteriori 3 autovetture coinvolte nell’incidente. Fortunatamente pare che non ci siano feriti in condizioni di gravità. Presenti sul posto anche i carabinieri.

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