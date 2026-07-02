Il Teatro Greco di Siracusa, fra le sue pietre ricche di storia e vista spettacolare, si prepara ad accogliere L’Alba dentro l’imbrunire tour del cantautore italiano Giovanni Caccamo. L’appuntamento musicale fissato venerdì 10 luglio, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.
Il cantautore modicano, scoperto da Franco Battiato, celebra con un tour i dodici anni di carriera. Un viaggio musicale suddiviso in due parti. La prima, alla scoperta delle tappe di tutti i suoi successi contenuti nei primi quattro album ed alcune delle più belle composizioni scritte per artisti come: Elisa, Lang Lang, Andrea Bocelli, Patty Pravo e Malika Ayane… La seconda parte, invece, è un omaggio al suo mentore Franco Battiato.
Un concerto per la valorizzazione del territorio
Il concerto realizzato in collaborazione con la Fondazione Inda e reso possibile dall’accordo tra Comune di Siracusa e Parco archeologico per la valorizzazione e la promozione del territorio e del suo patrimonio, nasce da un invito fatto dal sindaco Francesco Italia al cantante dopo un incontro a Siracusa.
«Ritengo che Caccamo – dice Italia – sia uno degli artisti italiani più interessanti e innovativi, come aveva intuito Battiato e come dimostrano la sue collaborazioni con star di livello assoluto. È un nostro conterraneo che punta sulla qualità e che si rivolge ai giovani di tutto il mondo con messaggi inclusivi per abbattere barriere e discriminazioni. Mi sembra la maniera migliore e più coerente per concludere una stagione della Fondazione Inda senza precedenti e che si è distinta anche per i contenuti umanitari e in favore della pace».
Un viaggio musicale che si prospetta pieno di emozioni
Il nuovo spettacolo di Giovanni Caccamo arriva dopo il suo ultimo album Parola, con la partecipazione di Willem Dafoe, Patti Smith e altre voci memorabili. Da quel progetto sono nati poi il Parola Tour in Italia, Cina, Spagna e Sud America e il progetto Parola ai Giovani. Ideato e promosso in collaborazione con l’Onu, della quale l’artista è ambasciatore, che sta coinvolgendo decine di migliaia di giovani in tutto il mondo per far partire un nuovo umanesimo.
Le musiche di L’Alba dentro l’imbrunire tour saranno eseguite da 28 musicisti della Sicily Symphony Orchestra, diretta dal maestro Luigi Sferrazza, e con gli arrangiamenti del maestro Valter Sivilotti. Quel che aspetta gil pubblico è un concerto che pervade e crea emozioni attraverso voce e armonie, oltre a suscitare riflessioni.
I biglietti, potranno essere ritirati direttamente alla biglietteria Inda del Teatro Greco fino al 5 luglio:
- dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21;
- dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, nei giorni successivi al 5 luglio.