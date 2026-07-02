Il Teatro Greco di Siracusa, fra le sue pietre ricche di storia e vista spettacolare, si prepara ad accogliere L’Alba dentro l’imbrunire tour del cantautore italiano Giovanni Caccamo. L’appuntamento musicale fissato venerdì 10 luglio, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Il cantautore modicano, scoperto da Franco Battiato, celebra con un tour i dodici anni di carriera. Un viaggio musicale suddiviso in due parti. La prima, alla scoperta delle tappe di tutti i suoi successi contenuti nei primi quattro album ed alcune delle più belle composizioni scritte per artisti come: Elisa, Lang Lang, Andrea Bocelli, Patty Pravo e Malika Ayane… La seconda parte, invece, è un omaggio al suo mentore Franco Battiato.

Un concerto per la valorizzazione del territorio

Il concerto realizzato in collaborazione con la Fondazione Inda e reso possibile dall’accordo tra Comune di Siracusa e Parco archeologico per la valorizzazione e la promozione del territorio e del suo patrimonio, nasce da un invito fatto dal sindaco Francesco Italia al cantante dopo un incontro a Siracusa. ​

«Ritengo che Caccamo – dice Italia – sia uno degli artisti italiani più interessanti e innovativi, come aveva intuito Battiato e come dimostrano la sue collaborazioni con star di livello assoluto. È un nostro conterraneo che punta sulla qualità e che si rivolge ai giovani di tutto il mondo con messaggi inclusivi per abbattere barriere e discriminazioni. Mi sembra la maniera migliore e più coerente per concludere una stagione della Fondazione Inda senza precedenti e che si è distinta anche per i contenuti umanitari e in favore della pace».

Un viaggio musicale che si prospetta pieno di emozioni

​Il nuovo spettacolo di Giovanni Caccamo arriva dopo il suo ultimo album Parola, con la partecipazione di Willem Dafoe, Patti Smith e altre voci memorabili. Da quel progetto sono nati poi il Parola Tour in Italia, Cina, Spagna e Sud America e il progetto Parola ai Giovani. Ideato e promosso in collaborazione con l’Onu, della quale l’artista è ambasciatore, che sta coinvolgendo decine di migliaia di giovani in tutto il mondo per far partire un nuovo umanesimo.

​Le musiche di L’Alba dentro l’imbrunire tour saranno eseguite da 28 musicisti della Sicily Symphony Orchestra, diretta dal maestro Luigi Sferrazza, e con gli arrangiamenti del maestro Valter Sivilotti. Quel che aspetta gil pubblico è un concerto che pervade e crea emozioni attraverso voce e armonie, oltre a suscitare riflessioni.

I biglietti, potranno essere ritirati direttamente alla biglietteria Inda del Teatro Greco fino al 5 luglio: