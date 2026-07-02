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Calcio

Calcio: Betta nuovo allenatore del Vittoria

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Cacio Betta allenatore del Vittoria

Nuovo annuncio per il mondo del calcio da parte dell’FC Vittoria che ha riconfermato Tino Longo nel ruolo di Direttore Sportivo: la guida tecnica della Prima Squadra va a mister Giancarlo Betta, allenatore con qualifica UEFA “A”.

Allenatore di grande esperienza e conoscenza del del calcio siciliano, la carriera di Betta è segnata da importanti esperienze tra Serie D, Eccellenza e settore giovanile, distinguendosi per professionalità e competenza.

Negli ultimi due anni è stato alla guida della Rappresentativa Sicilia Under 19, a conferma dell’impegno nella valorizzazione dei giovani talenti.

La società rivolge al Direttore Sportivo Tino Longo e a Mister Giancarlo Betta i migliori auguri di buon lavoro per la nuova stagione sportiva.

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