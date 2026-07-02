In Consiglio Comunale la sostituzione di Aloschi e Gennuso

Il 3 luglio alle 10.00, il Consiglio Comunale di Siracusa è stato convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per deliberare sulla Nota di aggiornamento al Dup (Documento unico di programmazione) 2026-2028 e su una mozione che riguarda il settore delle entrate tributarie.

Prima dei lavori, però l’Assise dovrà procedere alla sostituzione dei due consiglieri dimessi nei giorni scorsi: Luciano Aloschi (del gruppo Grande Sicilia), rimasto in carica come assessore all’Igiene urbana e al verde pubblico, e Luigi Gennuso (Forzisti Siracusa). Al loro posto, se non emergeranno motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, subentreranno Gabriella Troia e Marco Greco.

Dup e punti di discussione

Per il Dup, la proposta avanzata riguarda la modifica del Piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio triennale di previsione. Nel primo caso si chiede di inserire:

interventi sul rischio idraulico nella zona di largo Gilippo, viale Diaz, viale Regina Margherita;

lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole e nelle case popolari di via Algeri;

opere nella discarica di contrada Cardona.

Per il bilancio, invece, le modifiche sono state rese necessarie da una serie di trasferimenti finanziari statali e regionali avvenuti nei primi sei mesi dell’anno.

L’ultimo punto in discussione riguarda una mozione sottoscritta da una decina di consiglieri comunali di maggioranza e opposizione per chiedere la riapertura dei termini, fino al 31 luglio, per il pagamento agevolato dei debiti accumulati con il Comune. La scadenza era fissata dal regolamento al 30 giugno 2026.