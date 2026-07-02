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cronaca, Notizie

Noto: aggredisce il rivale con l’accetta, arrestato

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I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 67enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Al momento è in esecuzione di ordinanza d’applicazione di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Siracusa, per i reati di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma impropria.

Le ricostruzioni

L’attività investigativa svolta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto e coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa ha permesso di ricostruire la violenta aggressione avvenuta la mattina del 10 giugno ad Avola.

Il 67enne – a seguito di una lite in strada – ha aggredito con un’ascia l’attuale compagno della ex moglie colpendolo ripetutamente agli arti superiori. A quanto pare il movente sarebbe riconducibile alla gelosia. La pronta reazione della vittima e l’intervento di alcuni passanti ha interrotto la violenza e il ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Avola. 

L’indagato è attualmente indiziato solo del delitto, la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

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