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cronaca, Ragusa, Sicilia

Furgone in fiamme sulla SP 25, conducente salvo

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Marina di Ragusa (RG) – Un furgone cassonato ha preso fuoco mentre era in marcia sulla SP 25, all’ingresso di Marina di Ragusa, nei pressi dell’incrocio per Santa Croce Camerina.

Il conducente, accortosi delle fiamme, è riuscito a fermare il mezzo e a mettersi in salvo, allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Ragusa e Santa Croce Camerina. Le fiamme hanno raggiunto la sterpaglia ai bordi della carreggiata, propagandosi ai terreni incolti adiacenti.

L’incendio è stato domato. Le squadre sono attualmente impegnate nelle operazioni di bonifica dell’area.

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