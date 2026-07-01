Furgone in fiamme sulla SP 25, conducente salvo

Marina di Ragusa (RG) – Un furgone cassonato ha preso fuoco mentre era in marcia sulla SP 25, all’ingresso di Marina di Ragusa, nei pressi dell’incrocio per Santa Croce Camerina.

Il conducente, accortosi delle fiamme, è riuscito a fermare il mezzo e a mettersi in salvo, allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Ragusa e Santa Croce Camerina. Le fiamme hanno raggiunto la sterpaglia ai bordi della carreggiata, propagandosi ai terreni incolti adiacenti.

L’incendio è stato domato. Le squadre sono attualmente impegnate nelle operazioni di bonifica dell’area.