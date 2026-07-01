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Notizie, Sicilia, Siracusa

Andrea Monaco nuovo dirigente della Squadra Mobile, subentra ad Annalisa Stefani

 Il vice questore vittoriese, 43 anni, ha assunto l'incarico dal 1° luglio. Proviene dalla Squadra Mobile di Ragusa. La dottoressa Stefani trasferita a Trento dopo 15 mesi di risultati contro la criminalità organizzata.
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SIRACUSA – Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Siracusa. Dal 1° luglio il nuovo dirigente è il vice questore Andrea Monaco, che succede alla dottoressa Annalisa Stefani, trasferita alla Squadra Mobile della Questura di Trento.

Chi è Andrea Monaco

Nato a Vittoria nel 1983, Monaco ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 2008. Nel 2011 è stato ammesso al corso biennale per commissari presso la Scuola Superiore di Polizia.

La carriera è iniziata nel dicembre 2013 alla Questura di Caltanissetta, come dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Successivamente ha ricoperto incarichi nei commissariati di GelaNiscemiLentini e Vittoria, oltre a un periodo alla Questura di Benevento.

Da Ragusa a Siracusa

Nel marzo 2024 Monaco ha assunto la dirigenza della Squadra Mobile di Ragusa, dove ha condotto numerose operazioni contro la criminalità organizzata, procedendo ad arresti e fermi per reati legati alla criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti.

I risultati di Annalisa Stefani

Lascia Siracusa il vice questore Annalisa Stefani, che dall’aprile 2025 ha guidato la Squadra Mobile conseguendo importanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata in città e provincia. Sotto la sua direzione sono state portate a termine numerose operazioni che hanno permesso di sequestrare ingenti quantitativi di droga e numerosissime armi, infliggendo un duro colpo alla criminalità locale.

Il Questore ha rivolto alla dottoressa Stefani gli auguri per una brillante carriera e il ringraziamento per il lavoro svolto, dando il benvenuto al dottor Monaco nella Questura di Siracusa.

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