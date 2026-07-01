Giornalismo – Gran Croce “Pro Ecclesia et Pontifice” al giornalista Salvatore Di Salvo

SIRACUSA – Papa Leone XIV ha conferito la Gran Croce “Pro Ecclesia et Pontifice”, una delle più alte onorificenze della Santa Sede, al giornalista Salvatore Di Salvo. Il riconoscimento, assegnato a quanti si distinguono per il servizio reso alla Chiesa e al Pontefice, è giunto il 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo.

“Motivo di grande responsabilità”

«Questo riconoscimento, inaspettato, mi sprona a proseguire il mio servizio con ancora maggiore slancio ed entusiasmo», ha dichiarato Di Salvo. «Ricevere questa onorificenza è per me motivo di grande responsabilità. La dedico a quanti in questi anni mi hanno dato fiducia e mi hanno consentito di mettere a frutto il mio talento al servizio della comunicazione».

Primo siciliano segretario nazionale UCSI

Originario di Catania e residente a Carlentini, Di Salvo è stato segretario nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, primo siciliano a ricoprire questo incarico. Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo in Assostampa Siracusa e Assostampa Siciliana, oltre a incarichi nelle commissioni nazionali e regionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Il commento di don Grasso

«Si tratta di un riconoscimento che rende onore a un professionista che ha fatto della comunicazione un autentico servizio alla Chiesa e alla società», ha commentato don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio regionale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Siciliana.

«Ho avuto modo di apprezzare negli anni la competenza e la passione con cui ha promosso un giornalismo ispirato alla verità e alla responsabilità. A Salvatore rivolgo le più sincere congratulazioni, con l’augurio che questo prestigioso attestato sia un ulteriore incoraggiamento a proseguire il suo prezioso impegno al servizio della buona comunicazione».

Già Cavaliere della Repubblica

Il riconoscimento pontificio si aggiunge all’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita nel 2022 dal Presidente Sergio Mattarella, a coronamento di oltre quarant’anni di attività professionale caratterizzata da un’informazione attenta ai valori della persona, del territorio e della comunità ecclesiale.