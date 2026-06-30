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cronaca, Priolo Gargallo, Sicilia

Incidente a Priolo: sul posto Vigili e 118

Scontro all'uscita di Priolo per Siracusa. Intervento di Polizia Municipale e ambulanza
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Priolo Gargallo (SR) – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, all’uscita di Priolo Gargallo in direzione Siracusa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.

Al momento non si conoscono le dinamiche dello scontro né il numero di veicoli coinvolti. Non sono disponibili informazioni sulle condizioni delle persone eventualmente ferite.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si registrano rallentamenti alla circolazione sulla direttrice Priolo-Siracusa.

Seguono aggiornamenti.

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