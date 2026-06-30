Incidente a Priolo: sul posto Vigili e 118

Priolo Gargallo (SR) – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, all’uscita di Priolo Gargallo in direzione Siracusa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.
Al momento non si conoscono le dinamiche dello scontro né il numero di veicoli coinvolti. Non sono disponibili informazioni sulle condizioni delle persone eventualmente ferite.
Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si registrano rallentamenti alla circolazione sulla direttrice Priolo-Siracusa.
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