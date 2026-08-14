Incendio lungo l’autostrada Siracusa-Catania: fiamme a ridosso della carreggiata tra Sortino e Augusta

SIRACUSA — Momenti di apprensione lungo l’autostrada Siracusa-Catania, dove un incendio si è sviluppato nelle vicinanze della carreggiata, nel tratto compreso tra Sortino e Augusta, in direzione Catania.

Le fiamme, sviluppatesi a ridosso dell’arteria autostradale, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del Fuoco di Augusta e una squadra proveniente da Siracusa, al lavoro per circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme possano propagarsi ulteriormente verso la vegetazione circostante o avvicinarsi pericolosamente alla sede stradale.

La presenza dell’incendio a poca distanza dalla carreggiata ha reso necessario mantenere alta l’attenzione sulla circolazione. La situazione è costantemente monitorata dai soccorritori, mentre proseguono le operazioni di bonifica e di verifica dell’area interessata.

Al momento, non risultano informazioni su eventuali persone coinvolte o ferite. Restano da accertare le cause che hanno originato l’incendio.

L’episodio ripropone ancora una volta il problema degli incendi lungo le principali arterie stradali siciliane, particolarmente delicato durante i mesi estivi, quando la vegetazione secca e le alte temperature possono favorire la rapida propagazione delle fiamme.

Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dell’incendio e sulle eventuali ripercussioni sulla viabilità.