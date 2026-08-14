Recuperata una tartaruga ad Arenella-Asparano

SIRACUSA – Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per il salvataggio di una tartaruga Caretta caretta nei pressi del solarium in zona Arenella-Asparano, a seguito della segnalazione di alcuni bagnanti che avevano notato l’esemplare in difficoltà.

L’animale, apparso in visibile stato di deperimento, è stato recuperato con una barella toboga VVF, grazie a un’operazione coordinata e tempestiva che ha consentito di mettere in sicurezza la tartaruga e avviare subito le procedure di tutela previste in questi casi.

Dopo un confronto tra la Capitaneria di Porto di Siracusa e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo, la tartaruga è stata presa in custodia dal personale del WWF Italia e dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Gli operatori hanno quindi provveduto al trasporto e alla consegna dell’esemplare ai volontari di Sea Shepherd del centro di recupero di Brancaleone, dove la tartaruga riceverà le cure necessarie.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza delle segnalazioni dei cittadini e della collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari nel garantire interventi rapidi a tutela della fauna marina.