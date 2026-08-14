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Cronaca, Italia, Scoglitti, Sicilia

Scoglitti, uomo in arresto cardiaco in spiaggia: rianimato e trasportato in codice rosso

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Foto Franco Assenza

SCOGGLITTI – Attimi di grande apprensione oggi pomeriggio sulla riviera Lanterna, a Scoglitti, dove un uomo è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in spiaggia. La situazione è apparsa subito gravissima: l’uomo ha perso conoscenza e coscienza, rendendo necessario un intervento immediato e prolungato per tentare di rianimarlo.

Provvidenziale l’intervento di tre medici rianimatori, che si trovavano casualmente nei pressi, sotto l’ombrellone accanto, e che si sono subito messi a disposizione per prestare soccorso, affiancati dai presenti in spiaggia.

Determinante anche la rapidità dell’ambulanza del 118 PTE di Scoglitti, intervenuta tempestivamente sul posto per le operazioni di soccorso, il caricamento del paziente e il trasporto in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Le manovre rianimatorie sono andate avanti per circa 50 minuti prima che l’uomo potesse essere stabilizzato e riportato in vita. Un intervento complesso e decisivo, che ha richiesto sangue freddo, professionalità e grande prontezza da parte di tutti i soccorritori coinvolti.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 14:30 di oggi e ha richiamato l’attenzione dei bagnanti presenti nella zona, sconvolti dalla drammaticità della scena ma al tempo stesso sollevati per l’esito dell’intervento.

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