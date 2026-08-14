Ferimento in via Von Platen: ore contate per il responsabile

Sono sulle tracce del presunto autore della sparatoria avvenuta giovedì mattina in via Augusto Von Platen, dove padre e figlio sono rimasti feriti a colpi di fucile. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, avrebbero consentito in poche ore di ricostruire le fasi principali dell’agguato e di individuare anche un possibile movente.

Secondo l’ipotesi investigativa, alla base della sparatoria ci sarebbe un diverbio avvenuto poco tempo prima tra le due vittime e l’uomo che avrebbe successivamente deciso di vendicarsi.

L’agguato al semaforo

La ricostruzione degli investigatori parte dagli istanti precedenti alla sparatoria. Padre e figlio si trovavano a bordo di un’Ape calessino quando sarebbero stati seguiti da una moto.

Il motociclista, con il volto travisato, avrebbe seguito il mezzo fino a raggiungerlo nei pressi del semaforo di via Augusto Von Platen. A quel punto sarebbe scattato l’agguato.

La moto avrebbe affiancato l’Ape e il centauro, imbracciando un fucile, avrebbe esploso diversi colpi contro i due uomini. Entrambi sono stati raggiunti alle gambe.

Subito dopo il ferimento, il motociclista si sarebbe allontanato rapidamente, mentre i due uomini venivano soccorsi e trasportati all’ospedale Umberto I.

Il ferimento del padre e del figlio

Le condizioni dei feriti hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Il figlio è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per il padre, invece, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’uomo ha riportato una grave lesione all’arteria femorale ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante la serietà della ferita, non sarebbe in pericolo di vita.

Caccia al presunto autore

Nel frattempo, gli investigatori hanno concentrato le attività sulla ricerca del presunto responsabile e sulla ricostruzione completa delle fasi precedenti e successive all’agguato.

Gli elementi raccolti avrebbero permesso di delineare un quadro investigativo che punta a un possibile movente legato al litigio avvenuto tra le vittime e il sospettato.

L’uomo, al momento attivamente ricercato, potrebbe essere identificato come l’autore materiale della sparatoria. Nei suoi confronti, allo stato attuale delle indagini, l’ipotesi di accusa sarebbe quella di duplice tentato omicidio, oltre alle lesioni personali gravi.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono sotto il coordinamento della Procura per chiarire ogni dettaglio della vicenda e rintracciare il presunto autore dell’agguato.