In Sicilia oltre 15mila furti di auto in un anno

In Sicilia, nell’arco di dodici mesi sono state sottratte 15.555 automobili, oltre a 1.328 ciclomotori e 3.549 motocicli.

Guardando alla classifica delle province siciliane per furti di autovetture in testa figura Palermo, con 7.393 furti, Catania con 5.709, Siracusa con 742 e Messina con 678. Dopo Ragusa, invece, si trovano Agrigento (248), Caltanissetta (190), Trapani (179) ed Enna (84).

Il confronto evidenzia una forte concentrazione del fenomeno nelle due province più popolose dell’Isola: Palermo e Catania insieme rappresentano oltre l’80% dei furti d’auto registrati in Sicilia nel periodo considerato.

Il quadro cambia parzialmente se si prendono in considerazione i motocicli. In provincia di Ragusa sono stati denunciati 61 furti, un numero nettamente inferiore rispetto a Palermo (1.699) e Catania (1.330), ma anche a Messina (188) e Siracusa (135).

Per quanto riguarda invece i ciclomotori, nel Ragusano sono stati registrati 159 furti. Il dato è superiore a quello di diverse altre province siciliane e colloca Ragusa al terzo posto regionale, dietro Palermo (495) e Catania (219).

Nel complesso, secondo l’elaborazione di Facile.it, nell’anno di riferimento in Sicilia sono stati sottratti oltre 20.400 mezzi, considerando autovetture, motocicli e ciclomotori.

La Sicilia risulta così la terza regione italiana per numero di auto rubate, alle spalle di Campania e Lazio.

Nonostante l’entità del fenomeno, secondo i dati dell’Osservatorio Facile.it soltanto il 15,3% degli automobilisti siciliani ha scelto una copertura assicurativa contro il furto.

L’analisi contiene anche alcune indicazioni per limitare il rischio di furto, soprattutto durante il periodo estivo. Tra le principali raccomandazioni ci sono la scelta di parcheggi illuminati e possibilmente videosorvegliati, evitare di lasciare oggetti nell’abitacolo e non lasciare i finestrini aperti.

Un’ulteriore precauzione riguarda i sistemi di chiusura: oltre alla normale attenzione nella gestione delle chiavi e dei telecomandi, può essere utile ricorrere a dispositivi meccanici come bloccasterzo o blocca pedali.