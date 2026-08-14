Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca

Giravano su uno scooter armati di pistola: arrestati

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Giravano armati a bordo di uno scooter. La segnalazione da parte di un operatore della vigilanza privata, ha permesso ai carabinieri di intervenire in tempo e sequestrare la pistola a tamburo e di arrestare due persone. E’ accaduto giovedì notte quando i carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto due uomini per porto illegale di armi e munizioni ed evasione.

Intorno a mezzanotte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno intercettato e sottoposto a controllo due uomini che si aggiravano, in contrada Isola di Siracusa, a bordo di un motociclo con targa occultata e con i volti travisati. I due, un 30enne e un 28enne, entrambi di Siracusa, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, sottoposti a controllo e perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di una pistola revolver calibro 32 con 5 cartucce inserite nel tamburo.

Il 28enne è stato anche denunciato per evasione perché è risultato essere già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli arresti sono stati convalidati e i due uomini restano associati alla Casa Circondariale di Siracusa “Cavadonna”.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts