Giravano su uno scooter armati di pistola: arrestati

Giravano armati a bordo di uno scooter. La segnalazione da parte di un operatore della vigilanza privata, ha permesso ai carabinieri di intervenire in tempo e sequestrare la pistola a tamburo e di arrestare due persone. E’ accaduto giovedì notte quando i carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto due uomini per porto illegale di armi e munizioni ed evasione.

Intorno a mezzanotte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno intercettato e sottoposto a controllo due uomini che si aggiravano, in contrada Isola di Siracusa, a bordo di un motociclo con targa occultata e con i volti travisati. I due, un 30enne e un 28enne, entrambi di Siracusa, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, sottoposti a controllo e perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di una pistola revolver calibro 32 con 5 cartucce inserite nel tamburo.

Il 28enne è stato anche denunciato per evasione perché è risultato essere già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli arresti sono stati convalidati e i due uomini restano associati alla Casa Circondariale di Siracusa “Cavadonna”.