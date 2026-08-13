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Cronaca

Il sindaco Italia: “Atto estremamente grave”

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«Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto oggi in via Von Platen. Si tratta di un fatto di estrema gravità, che desta preoccupazione ma sul quale, certamente, la magistratura e le forze dell’ordine sapranno fare al più presto chiarezza». Queste le parole del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sulla sparatoria avvenuta stamattina.«Siracusa è una città che crede nei valori della legalità, della convivenza civile. Episodi come questo – prosegue il sindaco Italia – non possono trovare alcuno spazio nella nostra comunità e devono essere contrastati con determinazione attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza e la tutela del territorio poiché la serenità dei cittadini rappresenta per noi una priorità assoluta».

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