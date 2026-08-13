Priolo: tre persone denunciate e sanzioni amministrative per migliaia di euro

A Priolom secondo quanto disposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per la prevenzione e contrasto dei comportamenti improntati all’illegalità diffusa, il Questore Aldo Fusco ha pianificato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio che ha portato a 3 persone denunciate e sanzioni.



Le pattuglie della Polizia di Stato (del Commissariato di Priolo Gargallo, del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, della Divisione Amministrativa della Questura e della Polizia Scientifica), dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, con la collaborazione di personale dell’ASP di Siracusa, hanno identificato 178 persone e controllato 90 mezzi. 13 sono state le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, soprattutto per guida senza patente e per uso del cellulare durante la guida.

Denunce e sanzioni



Durante i controlli sono state denunciate tre persone:

un uomo di 32 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di 30 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish, già suddivisa in dosi

un uomo di 48 anni, titolare di una struttura ricettiva, per omessa comunicazione dei dati degli alloggiati e sanzionato per irregolarità amministrative riguardanti la struttura

un uomo di 45 anni, titolare di un lido, denunciato per omessa visita medica e formazione per i lavoratori e per l’installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e sanzionato amministrativamente per aver impiegato in nero un lavoratore.



Altre verifiche amministrative sono state effettuate in attività commerciali che hanno portato a elevate sanzioni amministrative per carenze igienico sanitarie e varie irregolarità. Il totale delle sanzioni ammonta a 17.596 euro. I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di illegalità proseguiranno nelle prossime settimane in tutta la provincia aretusea.