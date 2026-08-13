Incendio nella Riserva naturale di Fiumefreddo

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, intervenuti lungo la SP 71-I, nell’area della Riserva Naturale di Fiumefreddo di Sicilia, per un incendio che ha interessato una struttura ricettiva dismessa.
A intervenire è stata la squadra del distaccamento di Riposto, impegnata per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e, successivamente, nella messa in sicurezza dell’area.
Il rogo ha coinvolto il tetto di due piccoli edifici a un piano, un tempo destinati a ospitare gli uffici del Centro visite della riserva. La struttura risultava chiusa e inutilizzata dal 2021.
A seguito dell’incendio, è stata disposta l’inibizione della fruizione dei locali, in attesa delle verifiche necessarie per accertare le condizioni di sicurezza e valutare l’entità dei danni provocati dalle fiamme.
Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, attualmente in corso di accertamento.